Гречаный – послу США: Выход – в мирной передаче власти

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Мирная передача власти является выходом из сложившейся в стране сложной ситуации. Об этом председатель парламента Зинаида Гречаный заявила послу США в Молдове Дереку Хогану в рамках проведенной сегодня в законодательном органе страны встречи.

Беседуя с дипломатом, спикер отметила, что парламент является полностью функциональным, были избраны его руководящие и рабочие органы. Кроме того, было утверждено новое правительство, назначен генеральный секретарь законодательного органа, а секретариат учреждения работает в обычном режиме, сказала она.

– Вместе с Партией социалистов и блоком “АКУМ” мы призвали все руководящие органы ДПМ мирно передать власть. Это сложная ситуация, и мы хотим, чтобы она была разрешена мирным путем, – отметила Зинаида Гречаный.

Председатель парламента также рассказала о законопроектах, рассмотренных депутатами до сих пор. В свою очередь посол США в Молдове Дерек Хоган поблагодарил за встречу и поприветствовал обеспечение функциональности парламента и его секретариата.

На встрече также присутствовали вице-председатель парламента Ион Чебан и генеральный секретарь законодательного органа Адриан Албу.