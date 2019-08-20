Гречаный – послу России: Парламент Молдовы выступает за укрепление стратегического партнерства с РФ (ФОТО)

Гречаный – послу России: Парламент Молдовы выступает за укрепление стратегического партнерства с РФ (ФОТО)

Спикер молдавского парламента Зинаида Гречаный встретилась сегодня с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым.

Стороны обменялись мнениями об укреплении молдо-российского сотрудничества, а также об активизации взаимоотношений на уровне парламентов. В данной связи Зинаида Гречаный подтвердила позицию законодательного органа Республики Молдова о необходимости укрепления стратегического партнерства с Российской Федерацией.

В ходе беседы были также обсуждены мероприятия, посвященные 75-летию освобождения Молдовы от фашистской оккупации. Напомним, что, по инициативе главы государства, мероприятия, посвященные памяти погибших в борьбе за освобождение Молдовы, будут проходить в столице и во многих городах страны.

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