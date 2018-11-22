Гречаный: После выборов Молдова вернется к полноценному участию в СНГ (ВИДЕО)

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный выступила сегодня на Международной конференции “Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ”, которая проходит в Москве, в Государственной Думе Российской Федерации.

Лидер ПСРМ отметила, что сегодня возрастает значение региональных объединений государств, находящихся в равных условиях развития и разделяющих одни и те же системы ценностей. Таким объединением на протяжении долгих лет служит Содружество Независимых Государств, сказала она.

– Кое-кому наше Содружество виделось в качестве временного объединения на пространстве бывшего СССР, инструмента так называемого “цивилизованного развода”. Возглавляемая мной Партия социалистов категорически не согласна с таким подходом. Мы выступали и выступаем за продолжение процесса интеграции стран евразийского пространства и укрепление таких объединений, как Содружество Независимых Государств. Для Партии социалистов крайне важно активное участие Республики Молдова во всех структурах СНГ. Именно поэтому, несмотря на все деструктивные решения руководства нашего Парламента, фракция Партии социалистов в молдавском Парламенте принимает участие в Межпарламентской ассамблее государств – участников СНГ, куда наши представители приезжают за свой личный счёт. Мы убеждены, что после парламентских выборов, которые состоятся 24 февраля 2019 года, новый состав Парламента Республики Молдова вернётся к полноценному участию в Межпарламентской ассамблее стран Содружества, – подчеркнула Зинаида Гречаный.

Лидер социалистов отметила, что значительную роль в развитии сотрудничества играют двусторонние отношения между странами-участницами, в том числе на межпарламентском уровне. В качестве положительного примера она привела деятельность Межпарламентской группы дружбы “Молдова – Россия”, которую Зинаида Гречаный возглавляет с молдавской стороны. В прошлом году в заседании этой группы впервые приняли участие представители руководства Народного Собрания Гагаузии.

Крайне важным, по мнению лидера социалистов, является также сотрудничество между политическими партиями стран СНГ, которые также выступают за развитие интеграционных процессов на территории Содружества.

– Партия социалистов Республики Молдова в этом процессе межпартийного сотрудничества и диалога проявляет большую активность, чем любая другая молдавская партия. ПСРМ в лице её лидера, ныне Президента РМ Игоря Додона, ещё в июне 2014 года заключила Договор о сотрудничестве с партией “Справедливая Россия” в лице её председателя Сергея Миронова. В июне 2017 года было заключено соглашение с партией “Единая Россия” в лице её председателя Дмитрия Медведева. ПСРМ заключила и успешно развивает сотрудничество также с ведущими партиями других государств – членов СНГ. В частности, партнёрами ПСРМ стали Республиканская партия труда и справедливости Республики Беларусь, Социал-демократическая партия Кыргызстана, партия “Ени Азербайджан”, – сказала она.

По словам лидера социалистов, соглашения с партиями стран-членов СНГ охватывают весь широкий спектр сотрудничества. Крайне важно, что это сотрудничество позволяет оказывать помощь простым людям, оказавшимся в сложной ситуации. В частности, любой гражданин Молдовы может получить бесплатную юридическую помощь в любом офисе “Справедливой России”. Такую же помощь могут получить граждане России в офисе ПСРМ, отметила Зинаида Гречаный.

– Cотрудничество с партиями других стран основано на сбалансированной внешней политике, которую проводит ПСРМ. Мы считаем недопустимым дружить с кем-то против кого-то. И эту нашу позицию разделяет абсолютное большинство граждан Молдовы. Этот принцип крайне важен сегодня, когда нашу страну пытаются втянуть в НАТО и другие военные блоки, – добавила она.

В заключение Зинаида Гречаный отметила, что межпартийное сотрудничество в рамках СНГ – это лишь часть большого процесса взаимодействия наших стран на всех уровнях, и выразила надежду на то, что этот процесс будет продолжен.