Гречаный после встречи с председателем ГД: Уверена, что мы сможем найти точки соприкосновения по многим накопившимся проблемам (ФОТО)

Председатель Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаный поддержала идею создания рабочей группы между Государственной Думой Российской Федерации и Партией социалистов Республики Молдова, которая обсуждалась сегодня во время двусторонней встречи Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и Президента Республики Молдова, неформального лидера Партии социалистов Игоря Додона.

Ранее мы уже писали о том, что Вячеслав Володин отметил, что межпарламентские контакты России и Молдовы практически заморожены, однако накопилось множество вопросов, которые стоит обсуждать на уровне парламентов: развитие экономических отношений, рост товарооборота, помощь гражданам Молдовы, которые живут на территории РФ. В России по официальным оценкам временно или постоянно живут порядка 380 тысяч граждан Молдовы, по неофициальным – свыше полумиллиона.

Для обсуждения таких вопросов Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу по связям с Партией социалистов Республики Молдова. Председатель ПСРМ поприветствовала идею.

– Мы считаем, что такой парламентский диалог по важнейшим проблемам необходим. Уверена, что мы сможем найти точки соприкосновения по многим накопившимся проблемам, – сказала она.