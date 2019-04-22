Гречаный: Политики должны отказаться от популистских политических деклараций и приступить к рациональным переговорам

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Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный встретилась сегодня с послом США в Республике Молдова Дереком Хоганом. Стороны обсудили некоторые вопросы двусторонних молдо-американских отношений.

– В частности, господин Хоган проинформировал меня об итогах ознакомительного визита в Молдову делегации американских конгрессменов во главе с Дэвидом Прайсом, руководителем Группы по партнерству за демократию при Палате представителей Конгресса США. Мы также рассмотрели политическую и экономическую ситуацию в Республике Молдова, которая сложилась спустя два месяца после выборов, а также варианты развития событий в случае неизбрания правительства. Отметила, что неизбрание правительства – это крайне нежелательный для страны вариант. Без эффективного правления в этих сложных условиях экономику Молдовы ожидает спад, что повлечет за собой снижение уровня благосостояния молдавских граждан, – подчеркнула Гречаный на своей странице в соцсети по итогам проведенной встречи.

Лидер ПСРМ также обратила внимание на необходимость привлечения инвестиций для развития молдавской экономки. В то же время, важным условием для привлечения инвестиций является наличие в стране стабильной функциональной власти, а не временного миноритарного правительства, сказала она.

Зинаида Гречаный также ознакомила Дерека Хогана с пакетом предложений ПСРМ для формирования парламентского большинства и избрания функционального правительства.

– Отметила при этом, что политики, у которых есть истинное желание сформировать эффективное парламентское большинство, должны отказаться от популистских политических деклараций и приступить к рациональным переговорам, – подытожила глава Партии социалистов.