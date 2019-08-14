Гречаный: Политформирования, составляющие парламентское большинство, будут продолжать работать в интересах народа (ФОТО)

Гречаный: Политформирования, составляющие парламентское большинство, будут продолжать работать в интересах народа (ФОТО)

Председатель парламента Зинаида Гречаный встретилась сегодня с членом Палаты представителей Конгресса США Майком Куигли, который находится с визитом в Республике Молдова. Во время встречи спикер поблагодарила Соединенные Штаты Америки за их постоянную поддержку Республики Молдова и подчеркнула важность стратегического партнерства с Соединенными Штатами.

– Отметила, что благодаря постоянной поддержке в продвижении проектов, важных для людей, растет доверие между нашими народами. В связи с этим выступила с предложением начать новый крупный инфраструктурный проект для Молдовы по примеру программы Compact, – подчеркнула Гречаный на своей странице в соцсети. 

В ходе беседы участники встречи обсудили и внутреннюю ситуацию в Республике Молдова.

– Подчеркнула, что политформирования, составляющие парламентское большинство, будут продолжать работать в интересах народа, оставив в стороне темы, которые разделяют их, действуя в соответствии с требованиями государства и ожиданиями жителей страны. Сбалансированная внешняя политика будет и впредь поощряться, цели же парламентского большинства внутри страны являются общими, – отметила она. 

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