Гречаный: Поддержка семей, семейных ценностей и традиций – приоритет ПСРМ (ФОТО)

12 мая в Комрате, а 13 мая в Бельцах под эгидой Президента Республики Молдова Игоря Додона прошел Фестиваль семьи, организованный Благотворительным фондом первой леди «Din Suflet». Социалисты также приняли участие в мероприятиях.

В частности, в Бельцах в праздновании Дня семьи приняла участие председатель Партии социалистов РМ Зинаида Гречаный.

– Семья – это основа общества. От благополучия семей зависит и ситуация в обществе, а значит в государстве. Партия социалистов считает своим приоритетом поддержку семей, семейных ценностей и традиций, – подчеркнула она.

Стоит отметить, что в общей сложности в Комрате и Бельцах на празднование Дня семьи собралось порядка 25 тысяч человек. На центральные площади этих городов пришли родители вместе со своими детьми. Для них были организованы аттракционы, выступления творческих коллективов и клоунов, приготовлены призы и подарки.

Отметим, что завтра, 15 мая, в Международный день семьи праздник пройдет и в центре Кишинева. Начало – в 16.00, вход свободный.