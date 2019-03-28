Гречаный: Поддерживать ветеранов ВОВ – долг всех ныне живущих (ФОТО)

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Председатель Партии социалистов РМ Зинаида Гречаный приняла сегодня, 28 марта, участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Бричан от фашистских захватчиков. Вместе с советником Президента РМ Артуром Гуменюком, председателем Национального координационного комитета “Победа” Алексеем Петровичем, представителями Партии социалистов, жителями города, лидер ПСРМ прошла маршем от примэрии Бричан до памятника Скорбящей матери, где возложила цветы и отдала дань памяти воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны, а также труженикам тыла, которые способствовали приближению Победы.

– Когда мы говорим о тех тяжелейших временах, мы не должны забывать о том, какую поистине героическую роль сыграли женщины во время войны, благодаря нечеловеческим усилиям которых советская армия смогла не только противостоять противнику, но и освободить от фашизма половину Европы. Мы не должны забывать о том, какую цену заплатили наши отцы и деды, какую нечеловеческую боль испытывают матери, теряющие своих сыновей и дочерей на войне, – для того, чтобы самые страшные страницы истории не могли повториться, – сказала Зинаида Гречаный.

Отметим, что празднование 75-летия освобождения Бричан проводится под эгидой Президента РМ в рамках мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Молдовы от фашизма. Они завершатся 24 августа, в годовщину освобождения Кишинева в ходе Ясско-Кишиневской операции.

Напомним, что ранее Президент РМ Игорь Додон выступил с инициативой перед Днем Победы навестить всех живущих в Молдове ветеранов и отдать им дань уважения за их подвиги в годы Великой Отечественной войны. Зинаида Гречаный поддержала эту идею.

– Думаю, это долг всех нас, ныне живущих, – поддерживать ветеранов в решении их насущных проблем и чтить память героев, – подчеркнула она.