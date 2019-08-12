Гречаный подала запрос о созыве внеочередной сессии парламента с 12 по 16 августа

Гречаный подала запрос о созыве внеочередной сессии парламента с 12 по 16 августа

Председатель парламента Зинаида Гречаный подала запрос в Постоянное бюро о созыве внеочередной сессии законодательного органа в период с 12 по 16 августа. Документ был подан в соответствии со статьей 67 Конституции и статьей 37 Регламента парламента.

Стоит напомнить, что в конце весенне-летней сессии председатель парламента призвала депутатов продолжить работу, так как собрался ряд важных вопросов, требующих решения, и необходимо рассмотреть несколько важных законопроектов, направленных на надлежащее функционирование государства.

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