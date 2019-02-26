Гречаный поблагодарила граждан за оказанную ПСРМ поддержку: Все вместе мы большая и крепкая семья!

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Председатель Партии социалистов поблагодарила всех своих земляков из Бричанского района, так же как всех граждан Республики Молдова, за доверие, оказанное Партии социалистов РМ.

– Все вместе мы большая и крепкая семья, и мы еще раз продемонстрировали это на прошедших парламентских выборах. Только благодаря Вашему доверию и поддержке мы добились замечательного результата. Впереди нас ждет много работы и действий, которые мы все вместе будем предпринимать для развития нашего района и всей страны. Я сердечно благодарю всех Вас и желаю Вам здоровья, благополучия и всего самого хорошего и особенного в Вашей жизни! – отметила она.

Напомним, по результатам выборов ПСРМ заняла первое место. У социалистов будет самая многочисленная фракция в парламенте – 35 депутатов.