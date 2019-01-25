Гречаный: Победим, чтобы реализовать нашу программу в интересах граждан (ФОТО)

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Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный провела сегодня первую встречу с избирателями, которая состоялась в ее родном селе Котюжаны Бричанского района.

Люди очень тепло меня приняли, так как они хорошо меня знают. Мы не раз встречались и обсуждали наболевшие проблемы. Я считаю, что можно сколько угодно провозглашать разные программы, но если ты не знаешь людей в лицо, если ты не знаешь, чем они живут и о чем думают, если ты не готов обойти каждый дом и понять каждого – тебе нечего делать в политике, а тем более во власти, – отметила она на своей странице в соцсети.

Гречаный рассказала об избирательной Платформе Партии социалистов. Она также сообщила о том, что ПСРМ завершила сбор наказов избирателей по всем округам, в том числе по Бричанскому району. Предложения бричанских и окницких избирателей были включены в ее программу кандидата в депутаты по одномандатному округу N1.

Уверена, мы победим, – для того чтобы реализовать нашу программу в интересах наших граждан, – подчеркнула лидер ПСРМ.