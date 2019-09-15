Гречаный: Парламент РМ заинтересован в демократическом опыте Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ФОТО)

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Председатель Парламента РМ встретилась накануне с Генеральным секретарем Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЕС) Асафом Гаджиевым, а также с вице-председателем Комитета ПАЧЭС по правовым и политическим вопросам, членом грузинской делегации в ПАЧЭС Рамазом Николаишвили. В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества между государствами-членами ПАЧЭС и повестку мероприятий, которые будут проведены в рамках этой организации, в том числе в Республике Молдова.

– Отметили, что за прошедшие годы ПАЧЭС показала себя успешной платформой для сотрудничества прибрежных государств Черного моря, обратив внимание на необходимость в полной мере использовать потенциал организации. В этом контексте высказалась за интенсификацию сотрудничества в рамках конкретных проектов, прежде всего в отношении развития инфраструктуры, сетей и транспортных потоков, товаров и т. д, – сообщила Зинаида Гречаный на своей странице в соцсети.

Стороны подчеркнули также практическую пользу ПАЧЭС для укрепления парламентской демократии в государствах-членах. Была отмечена важная роль миссии наблюдателей ассамблеи на парламентских выборах, которые состоялись в Молдове 24 февраля 2019 года, а также на всеобщих местных выборах, которые будут проходить 20 октября этого года.

– Парламент Республики Молдова по-прежнему заинтересован в демократическом опыте Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества. Взаимоотношения в рамках этой организации являются частью сбалансированной внешней политики, основанной на хороших отношениях со всеми странами, которую в настоящее время продвигают молдавские власти, – добавила спикер.