Гречаный: Парламент приложит все усилия для обеспечения стабильности экономической и налоговой политики (ВИДЕО)

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Спикер парламента Зинаида Гречаный вместе с президентом страны Игорем Додоном и с премьер-министром Ионом Кику приняла участие сегодня в открытии бизнес-форума «Dialog Pro-Business», на который собрались предприниматели со всей страны.

В приветственном слове к участникам форума Зинаида Гречаный отметила, что деловая среда является основой развития Республики Молдова, и государство должно уделять особое внимание и постоянную поддержку этому сектору. Инициатива диалога между органами государственной власти и представителями деловой среды направлена на выявление насущных проблем, с которыми сталкивается бизнес-сообщество, а также на формулирование конкретных предложений, рекомендаций и решений для его укрепления. По мнению спикера, деловое сообщество должно быть, в то же время, надежным партнером в решении социально-экономических проблем государства.

Зинаида Гречаный подчеркнула, что прозрачная и предсказуемая бизнес-среда привлекает иностранные инвестиции.

– Поэтому нам нужно обеспечить стабильность и предсказуемость нормативно-правовой базы для предпринимательского сообщества. В этой связи Парламент Республики Молдова приложит все усилия для обеспечения стабильности экономической и налоговой политики и прозрачности законодательной базы. Мы обеспечим справедливое правосудие для всех экономических агентов, с тем чтобы не создавались привилегированные условия для одних в ущерб другим, – сказала председатель парламента, отметив, что адаптация благоприятных законодательных условий для внутренних и иностранных инвесторов к их потребностям является обязательным условием для того, чтобы Республика Молдова стала привлекательным партнером на международном уровне

По словам Зинаиды Гречаный, одним из приоритетов действующего законодательного органа является постоянное укрепление механизмов сотрудничества с гражданским обществом, в том числе с бизнес-сообществом. В этом контексте спикер отметила создание консультативной платформы представителей гражданского общества при Парламенте Республики Молдова для того, чтобы способствовать большей транспарентности законодательного процесса, а также содействовать участию гражданского общества и деловой среды в процессе принятия решений.

Зинаида Гречаный пригласила представителей бизнес-среды принять участие в деятельности этой платформы для пересмотра и совершенствования национального профильного законодательства.

– Необходимо привлекать представителей бизнеса на каждом этапе – от разработки нормативных актов до их окончательного принятия, что будет иметь положительный эффект. Бизнес-среда лучше, чем кто-либо другой, знает проблемы и возможности каждого сектора, этот опыт ценен для всех, учитывая, что наша цель является общей, – сказала председатель парламента.

Зинаида Гречаный выразила уверенность, что представители деловой среды в диалоге с гражданским обществом могут сыграть решающую роль в этих изменениях.

– Я уверена, что партнерство между парламентом и бизнес-сообществом будет развиваться, принося важные результаты для обеих сторон, – заключила спикер.

Форум организован Торгово-промышленной палатой Республики Молдова с целью собрать вместе руководство страны и деловую среду для открытого диалога по проблемам и возможностям для развития бизнеса в нашей стране.