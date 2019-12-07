Гречаный: Парламент и в дальнейшем будет развивать сотрудничество со Счетной палатой (ФОТО)

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Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный встретилась накануне с Делегацией Европейской аудиторской палаты и высших органов финансового контроля из Латвии, Польши, Румынии, Швеции и Турции, которая находится в нашей стране по случаю 25-й годовщины Счетной палаты Республики Молдова.

Гости высоко оценили уровень отношений сотрудничества между Счетной палатой Республики Молдова и парламентом страны и отметили, что это партнерство является примером передовой практики в регионе.

Спикер поблагодарила за высокую оценку и заверила, что парламент и в дальнейшем будет развивать сотрудничество со Счетной палатой, которая играет роль не только в эффективном мониторинге управления государственными деньгами, но и в повышении культуры их корректного использования.