Гречаный: Ответственность политиков – в том, чтобы создать все необходимые условия для деятельности педагогов

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Председатель Парламента РМ поздравила всех работников сферы образования и ветеранов педагогического труда с Международным днем учителя.

Спикер отметила, что “сегодня у нас прекрасная возможность сказать вам, как высоко мы ценим вашу неутомимую самоотверженную деятельность, и поблагодарить вас за то, что помогали нам и помогаете новым поколениям не только получать знания, но и адаптироваться в быстро изменяющемся мире”.

– Ваша деятельность выходит за рамки исключительно образования – зачастую вам приходится быть не только педагогами, менеджерами и социальными работниками, но иногда даже принимать на себя роль родителей или бабушек-дедушек. Вы заслуживаете нашего глубокого уважения и восхищения, учитывая, что в непростых условиях вам удается вносить неоценимый вклад в воспитание молодого поколения. Мы рады видеть, что в мире, основанном на знаниях, ваша профессия становится одной из важнейших. Преподаватель, педагог вновь обретают доверие и уважение, а ответственность политиков заключается в том, чтобы поощрять этот процесс и создавать необходимые условия для вашей деятельности. Вместе мы решим задачи на будущее, обеспечивая достойную жизнь и хорошие условия для деятельности педагогов, преподавателей и всех работников отрасли, – подчеркнула она.

По случаю праздника она пожелала всем работникам образовательной сферы и тем, кто имеет к ней отношение, крепкого здоровья, успехов, признательности и благодарности за их неоценимый труд, сил и поддержки со стороны близких.