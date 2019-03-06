Гречаный: Отношения Молдовы и России должны и дальше развиваться. Мы должны быть вместе (ФОТО)

Гречаный: Отношения Молдовы и России должны и дальше развиваться. Мы должны быть вместе (ФОТО)

Председатель Партии социалистов сегодня приняла участие в церемонии передачи одного из 12 российских автомобилей КАМАЗ городу Бричаны. Спецтехнику Молдова получила в качестве помощи от России в результате договоренности президентов Молдовы и России.

Поблагодарила руководство Российской Федерации за бескорыстную поддержку, оказанную нашей стране. Наши отношения в различных областях должны и дальше развиваться. Мы должны быть вместе, – отметила Гречаный на своей странице в соцсети. 

Лидер социалистов добавила, что на севере Молдовы будут работать шесть автомобилей КАМАЗ – в городах Бельцы, Единцы, Бричаны, Окница, Сороки и Флорешты. Всего города и районы Молдовы получат безвозмездно 12 единиц российской спецтехники.

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