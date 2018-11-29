Гречаный: Отклоненные парламентским большинством инициативы социалистов будут приняты следующим парламентом (ВИДЕО)

Фракция Партии социалистов приняла решение покинуть сегодняшнее и завтрашнее заседания парламента после того, как парламентское большинство не поддержало ни единую инициативу ПСРМ.

В данной связи председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный напомнила, что мандат парламента этого созыва подходит к концу, а социалисты считают, что это был парламент с самым низким доверием населения, и что он давно должен был уйти в отставку.

– В завершение мандата этого парламента мы выдвинули три очень важные инициативы, которые привнесли бы стабильность и спокойствие в общество перед выборами. Но эти инициативы не были поддержаны, – сказала она.

В частности Гречаный отметила, что общество возмущено законом, перекладывающим возврат украденных денег на плечи граждан. Отмены этого закона добивался и президент страны, но его инициатива была отклонена. Сегодня социалисты вновь зарегистрировали и выдвинули ее, но тщетно. Другие инициативы касаются введения моратория до завершения выборов на приватизацию государственных предприятий и моратория на осуществление административно-территориальной реформы, предусматривающую ликвидацию районов и переход к уездам. Они также были отклонены.

Гречаный добавила, что многие инициативы социалистов, которые не поддержало действующее парламентское большинство, будут выдвинуты повторно в следующем парламенте, и выразила уверенность в том, что они будут приняты.