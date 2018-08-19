Гречаный от имени президента Молдовы пригласила спикера и депутата Народного собрания Турции на открытие отремонтированной президентуры

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный встретилась со спикером Народного собрания Турции Бинали Йылдырымом и депутатом Народного собрания Турции, главой международного департамента Партии справедливости и развития Мехметом Мехди Екером.

Важная встреча состоялась накануне, 18 августа, во время торжественного обеда, данного Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках VI Всеобщего съезда Партии справедливости и развития Турции.

– Передала поздравление и наилучшие пожелания от Президента Республики Молдова Игоря Додона, а также приглашение принять участие в торжественном открытии здания президентуры в Кишиневе, отремонтированного при поддержке Турции, – сообщила Гречаный.