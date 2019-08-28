Гречаный: Очень важно, чтобы парламент участвовал в процессе реформы правосудия

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Председатель парламента Зинаида Гречаный вместе с президентом страны Игорем Додоном, премьер-министром Майей Санду и вице-премьером Андреем Нэстасе участвовала в конференции, на которой министр юстиции Олеся Стамате представила реформу в области правосудия.

– Очень важно, чтобы парламент участвовал в процессе реформы правосудия. Это амбициозная концепция, но очень необходимая для системы правосудия, потому что отсюда вытекает безопасность не только граждан, но и деловой среды, иностранных инвестиций, – сказала Гречаный.

По словам председателя парламента, Комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету организует открытые дебаты по данной концепции с участием представителей гражданского общества.

– Политическая власть меняется, но какой бы они ни была, она должна улучшать систему правосудия, а не завладевать ею, – подчеркнула спикер.