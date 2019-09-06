Гречаный обсудила важные вопросы с заместителем Генсека ООН по Европе (ФОТО)

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Председатель молдавского парламента Зинаида Гречаный встретилась сегодня с заместителем Генерального секретаря ООН по Европе, Центральной Азии и Америке по политическим вопросам, миростроительству и миротворческим операциям Мирославом Енча, который во главе делегации прибыл в нашу страну с официальным визитом. Во время встречи были обсуждены вопросы сотрудничества Республики Молдова с ООН в приоритетных областях, таких как: устойчивое развитие, права человека, повышение эффективности государственного управления, борьба с коррупцией и т. д.

Зинаида Гречаный поблагодарила ООН, которая, наряду с другими международными организациями и внешними партнерами, поддержала парламентское большинство в Молдове. Этот международный консенсус свидетельствует о сбалансированной внешней политике, продвигаемой молдавскими властями, отметила она.

В свою очередь, Мирослав Енча подтвердил поддержку парламентского большинства Организацией объединенных наций, подчеркнув, что это достижение политиков важно для успешного продвижения реформ во всех областях, в частности в области прав человека, равных прав для женщин, изменения климата и т. д.

В заключение беседы стороны договорились определить новые приоритетные области для оказания помощи и координации вместе с другими иностранными донорами.