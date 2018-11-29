Гречаный обсудила важные вопросы с новым главой Представительства Совета Европы в Молдове (ФОТО)

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный провела сегодня встречу с новым руководителем Представительства Совета Европы в Республике Молдова Уильямом Массоленом.

Гречаный поздравила Уильяма Массолена с назначением и выразила уверенность в том, что сотрудничество Республики Молдова с Советом Европы, как одной из важнейших международных организаций в области прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия, будет развиваться.

Во время встречи стороны рассмотрели общественно-политическую ситуацию в Республике Молдова, а также вопросы подготовки к парламентским выборам, которые состоятся в Молдове 24 февраля 2019 года. Лидер ПСРМ отметила необходимость более активного вовлечения международных организаций, в том числе Совета Европы, в процесс мониторинга парламентских выборов.

Глава Представительства Совета Европы, в свою очередь, обратил внимание на важность проведения в Молдове свободных и демократических выборов, исключающих использование административного ресурса и других манипуляций, противоречащих законодательству, говорится в сообщении для прессы ПСРМ.