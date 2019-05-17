Гречаный обсудила важные вопросы двустороннего сотрудничества с послом Литвы в Молдове (ФОТО)

0

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный встретилась сегодня, 17 мая, с Чрезвычайным и Полномочным Послом Литвы в Республике Молдова Кястутисом Кудзманасом. Во время встречи стороны рассмотрели вопросы молдо-литовских отношений, а также политической ситуации в обеих странах. В частности, они обменялись мнениями о ходе и результатах выборов в обеих странах.

– В Литве в этом году также проходят выборы. 12 мая в стране прошел первый тур президентских выборов и сразу два референдума: о сокращении числа депутатов с 141 до 121 (был признан несостоявшимся из-за низкой явки избирателей) и о двойном гражданстве (не хватило голосов, чтобы узаконить новый порядок). 26 мая гражданам Литвы предстоит выбрать главу государства во втором туре президентских выборов, – отметила лидер ПСРМ на своей странице в соцсети.

В заключение стороны договорились поддерживать добрые дружеские отношения и способствовать развитию сотрудничества между двумя странами.