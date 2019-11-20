Гречаный обсудила с председателем Мажилиса Парламента Казахстана организацию совместных инвестиционных форумов (ВИДЕО)

Гречаный обсудила с председателем Мажилиса Парламента Казахстана организацию совместных инвестиционных форумов (ВИДЕО)

Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный встретилась сегодня с Председателем Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нурланом Нигматулиным в рамках Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ), которая проходит в Санкт-Петербурге.

Стороны обсудили организацию молдо-казахстанских инвестиционных форумов и установление сотрудничества на парламентском уровне для создания торгово-экономических платформ. Коллеги также рассмотрели общественно-политическую ситуацию в обеих странах и подтвердили необходимость активизации межпарламентского диалога, сообщает пресс-служба Парламента РМ.

Зинаида Гречаный поблагодарила за приглашение на Форум председателей парламентов стран Евразии «Большая Евразия: диалог. Надежность. Партнерство», который состоялся 23-24 сентября в Нур-Султане. А председатель Парламента Республики Казахстан принял приглашение посетить нашу страну в следующем году.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md