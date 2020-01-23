Гречаный обсудила с послом Японии сотрудничество двух стран

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Спикер встретилась сегодня с послом Японии в Молдове Масанобу Йошии, который завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране.

Зинаида Гречаный поблагодарила дипломата и его страну за поддержку, которую японские партнеры постоянно оказывают Республике Молдова, способствуя социально-экономическому развитию страны. Она рассказала о прекрасном примере сотрудничества в области культуры, науки и образования, выразив благодарность за многочисленные проекты по модернизации детских садов, школ и больниц. Также Гречаный подчеркнула важную роль Масанобу Йошии в развитии добрых отношений между Японией и Молдовой, выразив уверенность в продолжении многостороннего партнерства между нашими странами.

В свою очередь, Масанобу Йошии отметил, что Япония всегда находится в поиске новых путей для развития отношений сотрудничества и дружбы с Молдовой. В частности, в настоящее время рассматривается возможность реализации новой программы поддержки фермеров – «Post -2КР», продолжения продвижения инвестиций японских компаний в Молдову, внедрения новых проектов в социальной сфере. Посол был заверен в том, что власти нашей страны приложат необходимые усилия для поддержания политической стабильности и устойчивого экономического развития, обеспечивающих благоприятную основу для молдо-японского сотрудничества.