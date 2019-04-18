Гречаный обсудила с лидером фракции “Единой России” в ГД важность межпартийного сотрудничества и диалога между президентами РМ и РФ

В рамках визита в Москву по приглашению руководства Государственной Думы председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный встретилась с руководителем фракции партии «Единая Россия» Сергеем Неверовым.

– Сергей Иванович поздравил Партию социалистов с убедительным первым местом по результатам парламентских выборов, что свидетельствует о поддержке партии народом Молдовы. Во время встречи мы подтвердили важность межпартийного сотрудничества, а также особую важность диалога между президентами наших стран, – отметила лидер ПСРМ на своей странице в соцсети.

Напомним, что в 2017 году между российской партией «Единая Россия» и Партией социалистов Республики Молдова было подписано Соглашение о межпартийном сотрудничестве.