Гречаный обсудила проведение в Молдове встречи спикеров стран NB8 со своим литовским коллегой

Гречаный обсудила проведение в Молдове встречи спикеров стран NB8 со своим литовским коллегой

Председатель Парламента РМ встретилась сегодня со своим литовским коллегой Викторасом Пранцкетисом “на полях” Европейской конференции председателей парламентов в Страсбурге. Стороны обсудили нынешний этап и перспективы молдо-литовского сотрудничества, в том числе возможности дальнейшей интенсификации межпарламентских и торгово-экономических отношений.

Гречаный выразила благодарность за многостороннюю поддержку, оказанную Республике Молдова Литовской Республикой. В ходе беседы стороны обменялись также мнениями о встрече спикеров стран “Nord-Baltic 8” (NB8), которая в этом году будет организована в Республике Молдова.

– Саммит является хорошей площадкой для продвижения Республики Молдова и представления экономических возможностей для иностранных инвесторов, – отметила спикер. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md