Гречаный обсудила проведение в Молдове встречи спикеров стран NB8 со своим литовским коллегой

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Председатель Парламента РМ встретилась сегодня со своим литовским коллегой Викторасом Пранцкетисом “на полях” Европейской конференции председателей парламентов в Страсбурге. Стороны обсудили нынешний этап и перспективы молдо-литовского сотрудничества, в том числе возможности дальнейшей интенсификации межпарламентских и торгово-экономических отношений.

Гречаный выразила благодарность за многостороннюю поддержку, оказанную Республике Молдова Литовской Республикой. В ходе беседы стороны обменялись также мнениями о встрече спикеров стран “Nord-Baltic 8” (NB8), которая в этом году будет организована в Республике Молдова.

– Саммит является хорошей площадкой для продвижения Республики Молдова и представления экономических возможностей для иностранных инвесторов, – отметила спикер.