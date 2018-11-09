Гречаный обсудила итоги официального визита президента в РФ с послом России (ФОТО)

Председатель Партии социалистов встретилась сегодня, 9 ноября, с послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым.

Стороны рассмотрели вопросы политической и экономической ситуации в Республике Молдова, а также некоторые аспекты молдо-российского сотрудничества. В частности, Зинаида Гречаный и Олег Васнецов обсудили итоги официального визита в Российскую Федерацию Президента Республики Молдова Игоря Додона, а также некоторые меры по реализации договоренностей, достигнутых главой молдавского государства и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на встрече в Москве 31 октября.

Напомним, речь идет о снятии с 1 января 2019 года таможенных пошлин на экспорт в Россию пяти категорий товаров молдавского производства, амнистии в отношении молдавских граждан, привлечении российских инвестиций для реализации инфраструктурных проектов, а также о вопросах гуманитарного сотрудничества.