Гречаный обсудила актуальные вопросы с послом Китая. В их числе – ситуация с коронавирусом

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Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный встретилась сегодня с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в нашей стране Чжаном Инхуном. Стороны обсудили вопросы сотрудничества между парламентом Молдовы и Всекитайским собранием народных представителей и отметили, что в последнее время взаимодействие значительно активизировалось.

Кроме того, дипломат проинформировал о мерах по контролю эпидемии коронавируса (CoV) в провинции Хубэй в центральном Китае и по предотвращению ее распространения, а также по сотрудничеству и обмену информацией с международными организациями и государственными органами в этом вопросе.

– Подтвердила важность тесного международного сотрудничества в решении этой проблемы и выразила уверенность в том, что китайское государство обладает достаточными возможностями, которые максимально соответствуют самым высоким стандартам в области здравоохранения, для скорейшего преодоления этой ситуации. В то же время подчеркнула, что власти Республики Молдова приняли необходимые превентивные меры для защиты своих граждан и граждан других государств, временно или постоянно находящихся на территории нашей страны, – подчеркнула спикер.

Она также отметила, что наша страна по-прежнему заинтересована в развитии сотрудничества с Китаем во всех областях, включая туризм, который имеет большие перспективы. В этом контексте посол Китая поблагодарил Парламент Республики Молдова за ратификацию поправки к статье 38 Устава Всемирной туристской организации (UNWTO), согласно которой китайский язык становится официальным языком UNWTO.