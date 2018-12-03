Гречаный: Общими усилиями мы сможем добиться возрождения нашей страны и роста благосостояния граждан (ФОТО)

Гречаный: Общими усилиями мы сможем добиться возрождения нашей страны и роста благосостояния граждан (ФОТО)

В минувшие выходные председатель ПСРМ провела очень теплые, насыщенные встречи с жителями Бричанского района.

Участники встреч обсудили проблемы и нужды, с которыми сталкиваются люди, поговорили о том, что необходимо сделать для того, чтобы справиться с трудностями.

– Рассказала о том, какие решения предлагает Партия социалистов, разъяснила суть 10 приоритетных задач социалистов, которые были поддержаны участниками большого митинга, который состоялся в Кишиневе 18 ноября этого года. Уверена, что общими усилиями мы сможем добиться возрождения нашей страны и роста благосостояния граждан, – отметила Гречаный на своей странице в соцсети. 

Напомним, председатель ПСРМ предложена кандидатом формирования по одномандатному округу №1 (Бричаны). Выборы в парламент страны пройдут 24 февраля будущего года.

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