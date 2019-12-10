Гречаный: Обеспечение полной реализации прав человека – задача парламента и других госучреждений

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Современное общество является продуктом Всеобщей декларации прав человека. У нас равные возможности и права, независимо от этнической принадлежности, религии, социального положения или возраста, отметила председатель парламента Зинаида Гречаный.

Спикер напомнила, что Всеобщая декларация прав человека была принята Генеральной Ассамблеей ООН вскоре после окончания Второй мировой войны.

⁃ После трагедии мировой войны мировые лидеры осознали необходимость заявить в официальном документе, что все люди родились с равными и неотъемлемыми правами и основными свободами. Хотя с момента принятия документа прошел 71 год, необходимо всегда помнить о положениях Декларации, защищать свои права и уважать права тех, кто нас окружает, – отметила она.

Гречаный подчеркнула, что «задача парламента вместе с другими государственными учреждениями состоит в том, чтобы обеспечить полную реализацию прав человека, а также наказание за их нарушения путем обеспечения социального равновесия».

⁃ В связи с этим я хочу еще раз призвать всех оставаться людьми, независимо от обстоятельств, политики или индивидуальных предпочтений, – подытожила она.