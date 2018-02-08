Гречаный о вотумах недоверия членам кабмина: Нам есть, что предъявить каждому министру (ВИДЕО)

В новой парламентской сессии социалисты будут так же пристально следить за деятельностью кабинета министров, как делали это раньше, и требовать отставки тех или иных чиновников. Об этом в рамках программы “Acces direct” на телеканале “НТВ-Молдова” заявила председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный.

Зинаида Гречаный отметила, что в течение последних лет социалисты неоднократно выступали с инициативами выражения вотума недоверия тем или иным министрам. В настоящее время ни один из членов правительства, чьей отставки ранее требовала ПСРМ, более не занимают свои должности.

– Многие из них даже не могли отвечать на вопросы депутатов, было не похоже на то, что это министры, – посетовала она.

Председатель ПСРМ отметила, что социалисты продолжат следить за деятельностью каждого министра и будут выдвигать вотумы недоверия проводимой ими политике.

– У нас есть, что предъявить каждому министру. И речь не о том, что у нас будет какая-то заготовка для всех. Нет, будут вопросы к каждому по отдельности, – сказала Гречаный.

Лидер социалистов также напомнила, что в новом составе правительства появились некоторые чиновники, которые ранее были отправлены в отставку. Гречаный отметила, что не понимает, насколько эффективными в правительстве могут быть те, кто ранее уже дискредитировал эту власть.

– Нам есть, что сказать каждому в отдельности, в том числе, премьер-министру. Пусть информируют нас о реальной ситуации. И речь не о том, что это выборный год. Эти чиновники должны держать ответ перед гражданами о том, как обстоят дела на самом деле, и мы будем спрашивать их об этом, – заключила она.