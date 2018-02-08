Гречаный о принятой антироссийской декларации: Демократы готовы предоставить рабочие места 500 тысячам молдавских мигрантов? (ВИДЕО)

Глава ПСРМ выразила своё возмущение принятой сегодня парламентом страны антироссийской Декларацией об осуждении атак РФ на национальную информационную безопасность и вмешательства в политическую деятельность Молдовы.

В ходе программы на телеканале “НТВ-Молдова” Зинаида Гречаный предположила, что к этому решению ДПМ подтолкнули “внешние силы”: зарубежные партнёры или так называемые “консультанты”, по мнению которых Россия – самое большое зло.

– В России находятся более чем 500 тысяч молдаван, которые непрерывно присылают свои доходы в Молдову. А если мигранты вернутся домой, власти готовы их принять и предоставить им рабочие места? – поинтересовалась депутат.

По её словам, парламент объяснил своё решение тем, что это некий ответ на декларацию Госдумы РФ о недопустимости дискриминации российских СМИ в Молдове.

– Но кто первым принял закон о русской пропаганде? Кто первый начал войну декларациями? Как бы парламент не хотел разрушить отношения с Россией, мы будем их только налаживать. Ведь нам было так сложно восстанавливать торговые отношения с Россией. Экспорт некоторых продуктов уже побил рекорды на российском рынке. А они хотят это уничтожить. Демократы, которые заявляют, что хотят дружить со всеми странами, делают ни что иное, как уничтожают Республику Молдова, – сказала Гречаный.

Напомним, что социалисты категорически осудили инициативу демократов о принятии антироссийской декларации и в знак протеста покинули заседание парламента.