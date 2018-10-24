Гречаный о предлагаемом ДПМ референдуме: Он не должен проходить в день выборов (ВИДЕО)

Председатель Партии социалистов РМ Зинаида Гречаный считает, что предлагаемый Демпартией референдум о том, стоит ли вводить в Конституцию РМ синтагму «евроинтеграция», не должен проходить в день парламентских выборов 24 февраля 2019 года.

– Председатель парламента сделал несколько заявлений по этому вопросу. Я не думаю, что референдум должен проходить в день выборов. Референдум должен быть организован таким образом, чтобы люди понимали, для чего этот референдум и за что им предлагается голосовать. Вот пройдут парламентские выборы, тогда и можно будет спросить людей, чего они хотят, — сказала Зинаида Гречаный в эфире Радио Спутник Молдова 23 октября.

Напомним, Андриан Канду выступил с предложением провести референдум после того, как голосование за проект демократов о введении евроинтеграции в Конституцию страны провалилось. Вместе с тем президент Игорь Додон уверен, что демократы не станут инициировать референдум по вопросу евроинтеграции, так как прекрасно понимают, что население выступит против.