Гречаный о подрастающем поколении: Наша страна – в надежных руках

Председатель Партии социалистов выступила на своей странице в социальной сети с поздравительным посланием по случаю окончания учебного года.

– Каждый год 31 мая я волнуюсь не меньше школьников, не меньше выпускников, для которых звенит сегодня последний звонок. И радостно, и грустно. Радостно, потому что перед тобой открывается новый мир взрослой жизни. И грустно расставаться с теми, кто был рядом на протяжении десятка лет. Поздравляю всех ребят с завершением учебного года, выпускников – с окончанием школы, а педагогов – с очередным выпуском своих учеников, которым они не просто передали знания, но вложили душу, частичку самих себя, – отметила она.

Зинаида Гречаный пожелала всем выпускникам 2018 года найти свой путь в жизни, приложить усилия для того, чтобы быть полезными не только себе, своим семьям, но и своей стране, быть здоровыми, успешными и счастливыми.

– Низкий поклон учителям за их повседневный труд, за их терпение и мудрость! Искренне желаю Вам крепкого здоровья, удовлетворения от успехов Ваших воспитанников, счастья и благополучия! – добавила лидер социалистов.

Стоит отметить, что Зинаида Гречаный побывала на праздничной линейке в кишиневском теоретическом лицее имени Александра Сергеевича Пушкина.

– Могу сказать, что подрастающим поколением мы можем гордиться. Наша страна – в надежных руках, – подчеркнула она.