Гречаный о работе в парламентской коалиции: Мы должны уметь обходить острые углы (ВИДЕО)

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По мнению председателя Парламента РМ Зинаиды Гречаный, у ПСРМ и блока “АКУМ” есть общие цели, а для того, чтобы сохранить коалицию, депутатам надо уметь обходить острые углы. Об этом она заявила в рамках передачи “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова”.

– До того, как мы создали это парламентское большинство, нам казалось, в том числе и мне, что мы никогда не сядем за стол переговоров и не сработаемся. Но когда мы посмотрели друг другу в глаза, поняли, что у нас есть общие цели. Мы хотим, чтобы в стране было хорошо, чтобы был мир, чтобы было спокойствие, чтобы страна развивалась. Я думаю, что ради этих целей нам стоит работать, хранить это коалиционное большинство в парламенте и поддерживать правительство, – считает Гречаный.

Она также отметила, что молдавский народ смотрит на эту коалицию с большой надеждой, и все хотят, чтобы это парламентское большинство сохранилось. Но для того, чтобы работать вместе, по мнению спикера парламента, надо уметь обходить острые углы.

– Нас объединяет очень многое. Мы все хотим работать для людей, чтобы люди вернулись в страну, чтобы они были уверены в своей стране, чтобы люди почувствовали, что депутаты не делят что-то, не берут себе, а отдают. Работать со всей душой в правительстве или в парламенте – это самопожертвование, а не поиск благ для себя, – сказала Гречаный.

Председатель парламента отметила, что все члены коалиции – разные, однако у них всегда есть политическое согласование. А в тех острых моментах, которые возникают, нужно просто находить компромиссы, отталкиваясь от интересов молдавского народа, констатировала она.