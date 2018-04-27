Гречаный о “краже века”: Ключевые моменты в законах, которые могут позволить этому повториться, не изменены (ВИДЕО)

Правительство не заинтересовано в том, чтобы выяснить, кто на самом деле стоит за преступлением, которое прославило Молдову на весь мир. Об этом председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный заявила в рамках программы “Acces direct” на телеканале “НТВ-Молдова” после того, как заслушала отчет, представленный губернатором НБМ.

– Сейчас все пытаются построить на этом политику. Но я напомню одну вещь. Именно фракция социалистов подняла эту проблему еще в 2014 году, потому что до того момента никто не говорил об этом. Если бы тогда Игорь Додон не сказал, смотрите, в банковской системе есть проблема, и деньги ушли из страны, никто бы об этом не заговорил. Но кража миллиарда не произошла сама по себе. О ней знали все госорганы. Более того, эта кража готовилась заранее, посредством голосования за определенные законопроекты, которые позволили ей случиться – Закон о гарантиях, Закон о госдолге и многие другие, Закон о бюджете, наконец. Они изменили законодательство, чтобы эта кража стала возможной. И они не будут искать украденные деньги в собственном кармане, – отметила председатель ПСРМ.

Гречаный не только уверена в том, что деньги, которые ушли из страны, никто не ищет, но и отмечает, что это признал сам губернатор НБМ, который на днях заявил, что орган, которым он управляет, до сих пор не сделал анализ того, как это вообще стало возможным. Она также отметила, что расследование по этому поводу должно быть проведено, в первую очередь, внутри страны, а не иностранными фирмами. В то же время Гречаный подчеркнула, что возможность повторения кражи не исключена, а власть предержащие не торопятся менять законодательство таким образом, чтобы не допустить этого.

– Ключевые моменты, которые позволяют этим вещам повториться, не были изменены. Это очень просто, и я думаю, что они хорошо к этому готовятся, в том числе через сборы Нацбанком иностранной валюты, – сказала она.

В заключение председатель Партии социалистов выразила уверенность: при действующей власти пролить свет на произошедшее не представляется возможным.

– Те, кто уже 9 лет находится у власти, и сделали все возможное, чтобы это произошло в Молдове. Поэтому с этим правительством мы не увидим конца в деле о краже миллиарда, – подытожила лидер ПСРМ.