Гречаный о кабмине Кику: Это правительство профессионалов (ВИДЕО)

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Правительство под руководством Иона Кику является непартийным, и ни один из министров не имеет никакого “политического окраса”. Об этом в рамках программы “Главный вопрос” на телеканале НТВ Молдова заявила председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный.

– Это правительство профессионалов. Я всегда говорила, что хочу дождаться того момента, когда в стране будет правительство профессионалов – людей, которые будут знать, что делать на второй день после того, как они вошли в свои кабинеты, которые будут знать, как работать и как изменить ситуацию в стране. И я думаю, что именно таким является правительство Иона Кику. Это правительство профессионалов, – сказала она.

Спикер также выразила уверенность в том, что кабинет министров будет реализовывать реформы в интересах всех граждан Молдовы.