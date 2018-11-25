Гречаный: Новая власть в Молдове должна будет максимально использовать все преимущества на благо страны и народа (ФОТО)

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный приняла участие во встречах Президента Республики Молдова Игоря Додона с нашими гражданами, которые живут и работают в России. Встречи прошли в Москве и в Санкт-Петербурге 24 и 25 ноября.

Люди пришли на встречи с главой государства, полные надежд на изменение ситуации, на улучшение отношений нашей страны с Российской Федерацией и решение миграционных проблем, отметила лидер ПСРМ.

– Но прежде всего наши соотечественники надеются на то, что политическое и социально-экономическое положение в нашей стране нормализуется, что страна начнет развиваться и в ней будут созданы условия для того, чтобы люди возвращались домой. Во время бесед с гражданами отметила выгодное, уникальное расположение Республики Молдова, которая расположена между двумя сильными экономическими блоками ЕС и ЕАЭС. Мудрость государственного правления заключается в том, чтобы использовать это расположение, – подчеркнула она.

Председатель ПСРМ также выразила уверенность в том, что после выборов к власти в Молдове должна прийти политическая сила, которая не будет «дружить против кого-то», а будет максимально использовать все преимущества на благо страны и народа.

