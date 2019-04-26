Гречаный: Низкий поклон всем участникам ликвидации Чернобыльской аварии!

Гречаный: Низкий поклон всем участникам ликвидации Чернобыльской аварии!

Сегодня исполняется 33 года со дня страшной катастрофы, унесшей человеческие жизни и негативно повлиявшей на нашу среду обитания. Разрушительные последствия аварии, которая произошла 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС, затронули судьбы нескольких поколений людей во многих странах, в том числе в Молдове. По случаю даты с посланием на своей странице в соцсети обратилась председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный. 

Она напомнила, что представители всех советских республик, в том числе Молдовы, откликнулись на призыв о помощи и приняли участие в ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Это были, прежде всего, специалисты – врачи, пожарные, – которые добровольно отправились в опасную зону бедствия. 600 тысяч человек, в том числе более 3 тысяч из нашей страны, принимали участие в тушении пожаров и расчистке, получив при этом высокие дозы радиации.

– Низкий поклон всем участникам ликвидации Чернобыльской аварии. Вечная память героям, отдавшим свою жизнь для того, чтобы остановить катастрофу, – отметила она. 

 

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