Гречаный: Ни во время, ни после избирательной кампании мы ни разу не атаковали “правых” (ВИДЕО)

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Партия социалистов с сожалением констатирует атаки в свой адрес от некоторых электоральных конкурентов, в том числе от блока “Акум”. Об этом в рамках брифинга для прессы заявила председатель формирования Зинаида Гречаный, подчеркнув, что ни во время, ни после избирательной кампании ПСРМ ни разу не атаковала “правые” партии.

– Мы критиковали только власть и тех, кто был у власти последние 9 лет, – сказала она.

Гречаный также добавила, что всё это время социалисты были корректными и избегали всякого рода спекуляций, в том числе политических. Она также добавила, что до завершения рассмотрения всех опротестований, поданных ПСРМ в судебные инстанции, формирование не вело, не ведет и не будет вести никаких дискуссий с какими-либо политическими формированиями, прошедшими в парламент.

Напомним, сегодня каждый из 35 избранных от ПСРМ депутатов подписал декларацию, в которой взял на себя обязательство работать в законодательном органе страны только в рамках единой и сплоченной команды Партии социалистов, а также не допускать давление с целью предательства команды и проголосовавших за нее избирателей.