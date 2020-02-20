Гречаный: Недопустимо, чтобы Конституционный суд становился заложником чьих-либо политических интересов!

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Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный приняла сегодня участие в открытии Международной конференции, посвященной 25-летию со дня создания Конституционного суда Республики Молдова. На мероприятии присутствовали и другие члены законодательного органа.

Спикер адресовала поздравительное послание по случаю юбилея КС. Она отметила, что история и судьба Конституционного суда неразрывно связаны с историей демократии в Молдове и историей всей нашей страны. В этом же контексте Гречаный подчеркнула недопустимость того, чтобы КС становился заложником чьих-либо политических интересов.

Председатель Парламента РМ выразила надежду на то, что членам Конституционного суда удастся с честью выполнить все возложенные на них задачи и обязанности.

– Желаю, чтобы конституционные приоритеты, такие как права и свободы граждан, равенство всех перед законом, справедливость и соблюдение нормативных актов, стали основой доверия граждан к государству и к его институтам, – подчеркнула Зинаида Гречаный.