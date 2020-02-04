Гречаный: не допустим закрытия школ для детей с особыми потребностями

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Ученики школы-интерната для детей с нарушениями слуха из села Гырбовец Каларашского района приехали к председателю парламента с художественной программой и привезли свои картины с росписью на стекле.

Дети поблагодарили Зинаиду Гречаный за поддержку и заботу, а также за решение взять учреждение под патронат законодательного органа. Спикер поблагодарила учителей за заботу и любовь к детям и выразила восхищение талантом и настойчивостью школьников. Председатель парламента также подчеркнула, что не позволит закрыть школы для детей с особыми потребностями.

Специальная школа-интернат для детей с нарушением слуха в Каларашском районе действует с 1991 года и рассчитана на 198 мест. В учреждении созданы оптимальные условия для гармоничного развития учащихся с нарушениями слуха и их интеграции в общество.