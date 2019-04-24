Гречаный навестила в Бричанах нуждающихся и побывала на местной благотворительной ярмарке (ФОТО)

Гречаный навестила в Бричанах нуждающихся и побывала на местной благотворительной ярмарке (ФОТО)

Председатель Партии социалистов РМ Зинаида Гречаный сегодня посетила в Бричанах многодетные, малообеспеченные семьи, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Лидер социалистов поздравила их с наступающими Пасхальными праздниками, пожелала им мира, добра и благополучия.

Зинаида Гречаный также побывала на благотворительной ярмарке, которая была организована в детском саду №2 «Улыбка» города Бричан. Как отметила лидер ПСРМ на своей странице в соцсети, с пустыми руками уйти с ярмарки просто невозможно.

Напомним, что на протяжении всей этой недели депутаты, советники и активисты Партии социалистов по всей стране навещают пенсионеров, а также семьи с низким доходом для того чтобы поздравить их с Пасхальными праздниками и оказать необходимую помощь. В частности, по всей стране будут розданы 20 тысяч соцпакетов.

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