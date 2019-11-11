Гречаный: Наука и исследования являются движущей силой развития государства и общества (ФОТО)

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Председатель парламента вручила сегодня Медаль демократии и дипломы ученым, которые достигли выдающихся результатов в исследовательской деятельности и внесли значительный вклад в развитие науки в Республике Молдова. Зинаида Гречаный поблагодарила их за существенный вклад в развитие науки и инноваций.

⁃ Отметила, что наука и исследования являются движущей силой развития государства и общества. Влияние деятельности ученых ощущает каждый из нас. Я твердо убеждена, что без инвестиций и поддержки образования мы не сможем построить процветающую и успешную страну, – написала она в соцсети.

Медаль демократии была вручена в знак огромной признательности за значительный вклад в развитие науки Александру Стратану, член-корреспонденту Академии наук Молдовы, доктору хабилитат экономических наук, профессору университета, директору Национального института экономических исследований, а также Аурелу Гросу, доктору хабилитат медицинских наук, профессору университета, кардиологу, заведующему Клиники неотложной кардиологии Института кардиологии.

В то же время дипломы парламента первой степени были вручены Денису Нике, доктору хабилитат по физике, доценту, профессору университета, заведующему Кафедры теоретической физики им. Ю.Перлин Государственного университета Молдовы, Борису Боинчану, доктору хабилитат сельскохозяйственных наук, профессору, исследователю, заведующему Лабораторией сельскохозяйственных технологий и агротехнических систем «Селекция» города Бельцы, а также Марине Пищенко, доктору экономических наук.