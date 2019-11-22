Гречаный: Наши приоритеты – привлечение инвестиций, развитие экономики и социальная защита населения

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«Республика Молдова возвращается в Содружество Независимых Государств. Нашими приоритетами являются привлечение инвестиций, развитие экономики и социальная защита населения», – заявила председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный на пресс-конференции по итогам 50-й юбилейной сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге.

Зинаида Гречаный отметила хорошие условия, которые наше государство предлагает инвесторам, включая доступ к двум важным рынкам, таким как ЕС и СНГ, а также очень привлекательную законодательную базу. Председатель парламента подчеркнула при этом необходимость взаимной социальной защиты граждан и приветствовала принятие типовых законов в рамках СНГ.

– Наши граждане должны продолжать сотрудничать и общаться, потому что они связаны вековой дружбой и общей историей, и СНГ является платформой, которая предлагает такую ​​возможность, – сказала председатель парламента.