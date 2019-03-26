Гречаный: Наши двери остаются открытыми (ВИДЕО)

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Как и было обещано ранее, сегодня, 26 марта, Игорь Додон пригласил на дискуссии в здание Государственной резиденции по отдельности лидеров трех парламентских сил – Партии социалистов, Демократической партии и блока “Акум” – для обсуждения сложившейся в парламенте ситуации и дальнейших действий данных политформирований. Первая дискуссия состоялась с руководством ПСРМ, которая, по результатам выборов, заручилась самой крупной фракцией в законодательном органе страны – в нее вошли 35 депутатов. На встречу пришли председатель формирования Зинаида Гречаный, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча и секретарь по идеологии Ион Чебан

– Я видел, что Партия социалистов выступила с инициативой пригласить блок “Акум” на дискуссии по поводу возможности создания парламентского большинства. Я видел и инициативы других партий. Я решил провести эти дискуссии с каждой партией по отдельности. Вы – первые, потому что вы представляете самую крупную фракцию в парламенте. Хочу узнать, какова позиция вашей партии, вашей фракции по поводу предстоящих действий. У нас не так много времени – еще максимум 2 месяца, в целом. Если в течение этого времени не будет парламентского большинства и руководства парламента, не будет следующих шагов, президент окажется в ситуации, когда он будет вынужден распустить парламент. В то же время предстоят местные выборы, и мы не можем позволить себе терять время. Поэтому мы сегодня мы начинаем консультации, чтобы понять, есть возможность создания парламентского большинства или же нет, и нужно распустить парламент и провести выборы, – сказал Додон. – Опустив бюллетень для голосования в избирательную урну, граждане выразили свое доверие тем или иным политическим партиям. Мы заручились самой большой поддержкой граждан, мы очень признательны им за это. Как вы знаете, мы выступили с инициативой к блоку “Акум”, чтобы мы, как оппозиционные силы, начали переговоры. Наша дверь остается открытой. Мы видим, что у тех, кого мы пригласили на переговоры, пока есть амбиции, но надеемся, что ситуация изменится. Как говорят: может, это просто “декорация”, может, за этим что-то скрывается нечто другое. Мы хотели бы это услышать, и мы готовы к этим дискуссиям, – отметила, в свою очередь, Зинаида Гречаный.

По завершении встречи с главой государства представители ПСРМ выступили с заявлениями для прессы. Зинаида Гречаный, в частности, рассказала, что социалисты обсудили с президентом сложившуюся в парламенте страны ситуацию после того, как были сформированы некоторые парламентские фракции. Гречаный отметила, что считает, что по всем международным нормам, партия, которая заручилась наибольшей поддержкой населения, должна выступить с предложением о переговорах и создании правительства. Так и поступила ПСРМ, пригласив на дискуссию блок “Акум”, однако ответ на это приглашение до сих пор не был получен. Двери социалистов остаются открытыми, подчеркнула она.

– Есть разные мнения, возможно, кто-то ставит превыше всего личные амбиции, мы сейчас не будем это комментировать. У нас есть свои условия, которые мы озвучили, когда приглашали блок “Акум”. Мы не получили реакцию на наше приглашение, но наши двери остаются открытыми. У нас также есть ряд законопроектов, которые, как мы считаем, должны быть приняты. Они касаются консолидации государственных институтов страны, некоторых социальных аспектов, но мы считаем, что их правильно будет обсуждать тогда, когда будут начаты конкретные переговоры с какими-либо партиями или фракциями. Мы остаемся открытыми, мы готовы к переговорам. Ждем реакции наших коллег и призываем всех к ответственности и к тому, чтобы они отложили в сторону амбиции разного характера. Давайте начнем беседовать, – сказала она.

Гречаный также отметила, что у социалистов есть свои кандидаты на должности председателя парламента и премьер-министра, однако их правильнее будет обсуждать при формировании парламентского большинства. В противном случае это больше похоже на популизм, сказала лидер ПСРМ.

В то же время Гречаный подчеркнула, что социалисты не боятся досрочных выборов, однако надеются, что политическим лидерам хватит мудрости разрешить ситуацию таким образом, чтобы обойтись без них.