Гречаный: Наша задача – вернуть все органы власти в поле закона (ВИДЕО)

0

Задача нового парламентского большинства и правительства – вернуть все органы власти в поле закона. Об этом в рамках передачи “Персональный акцент” на телеканале Accent TV заявила председатель законодательного органа Зинаида Гречаный. Политик отметила, что, казалось бы, диаметрально противоположные силы – ПСРМ и блок “АКУМ” – объединились ради обеспечения стабильности в стране и ради того, чтобы люди не боялись жить в Молдове.

– Мы хотим, чтобы нам поверили и международные структуры, наши внешние партнеры, чтобы они понимали, что в этой стране можно работать, что ее можно развивать, что помогать можно тем, кто умеет что-то делать. Потому что финансировать тех, которые все это воруют и растаскивают по своим карманам, конечно, не стоит. По-моему, и Европейский союз, и Европейская комиссия в этом убедились, и приняли соответствующие решения. Думаю, что и другие убедятся в этом, – сказала она.

Гречаный также отметила, что парламентское большинство было создано в легитимные сроки, а Конституционный суд превысил свои полномочия.

– Посмотрим, что скажет на это Венецианская комиссия. Но мы видим высказывания парламентариев других стран в поддержку новой власти, призывы всего международного сообщества к мирной передаче власти. Никому не нужно, чтобы в Молдове была дестабилизация, разве что, кроме тех, кто должен уйти, – добавила она.