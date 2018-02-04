Гречаный: Наша главная цель – одержать полноценную победу на парламентских выборах (ФОТО)

Председатель Партии социалистов поблагодарила команду ПСРМ за активное участие в проведении Дней политического информирования граждан 3 и 4 февраля.

На своей странице в соцсети лидер социалистов отметила, что в эти выходные график в некоторых населенных пунктах немного сдвинулся, но, тем не менее, это не повлияло на результаты деятельности.

– Я хочу еще раз отметить важность работы, которую мы проводим по информированию граждан. 2018 год будет очень сложным для всех нас, так как впереди парламентские выборы. Эти выборы станут серьезным экзаменом на стойкость и жизнеспособность партии, на актуальность ее программы и верность выбранного пути, – подчеркнула Зинаида Гречаный.

Председатель ПСРМ также добавила, что “в условиях политической борьбы, возможных манипуляций и фальсификаций со стороны отдельных оппонентов, мы должны быть, как никогда, сплочены и мобильны”.

– Нам нужно и самим хорошо разбираться в том, что происходит вокруг нас – в стране, в регионе, в мире, – и наших избирателей правильно информировать, объяснять нашу позицию по всем важнейшим вопросам. Только так, общими усилиями, мы сможем достичь поставленной в этом году главной цели – одержать полноценную победу на парламентских выборах. Я верю в нашу команду и в ее успех! – заключила она.

Напомним, что Партия социалистов ежемесячно проводит Дни политического информирования по всей республике. В их рамках депутаты парламента, примары, советники всех уровней, активисты Партии социалистов и ее молодежного крыла, «Молодой гвардии», выходят на улицы городов и сел и общаются с жителями республики во дворах, на рынках, на площадях, в других общественных местах. К ним можно обратиться с вопросами о ситуации в стране, о том, какие вопросы поднимают сегодня представители ПСРМ в парламенте и местных органах власти, в международных структурах.

Также в рамках Дней политического информирования социалисты распространяют одноименную газету и проводят сбор подписей граждан за переход к президентской республике.