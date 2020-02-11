Гречаный: Наша цель – заботиться о людях и об их безопасности

11 февраля отмечается Всемирный день больного. Цель этой даты – повысить осведомленность врачей и общества в целом для лучшего ухода и облегчения боли больных и страдающих людей.

В связи с этим спикер парламента Зинаида Гречаный выразила солидарность с теми, кто сталкивается с проблемами со здоровьем, и c их семьями.