Гречаный: Наша цель – заботиться о людях и об их безопасности

11 февраля отмечается Всемирный день больного. Цель этой даты – повысить осведомленность врачей и общества в целом для лучшего ухода и облегчения боли больных и страдающих людей.
В связи с этим спикер парламента Зинаида Гречаный выразила солидарность с теми, кто сталкивается с проблемами со здоровьем, и c их семьями.
– Выражаю благодарность врачам, медицинским сестрам и медперсоналу за их самоотверженную работу и преданность делу. И не в последнюю очередь я хочу обратить внимание на важность профилактики заболеваний и здорового образа жизни. Отмечу, что законопроекты в области здравоохранении широко представлены в повестке парламента. Наша цель – заботиться о людях, их безопасности, в том числе в сложных жизненных ситуациях. Учитывая глобальные проблемы, эта цель сейчас актуальна как никогда, – отметила она.