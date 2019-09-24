Гречаный: Наша цель – добиться результатов, чтобы оправдать ожидания людей (ФОТО)

Гречаный: Наша цель – добиться результатов, чтобы оправдать ожидания людей (ФОТО)

Зинаида Гречаный встретилась сегодня и с вице-председателем Бундестага Федеративной Республики Германия Хансом-Петером Фридрихом на “полях” Форума председателей парламентов стран Евразии.

Во время встречи стороны обменялись мнениями о ситуации в нашей стране и ходе реформ.

– Отметила, что впервые левые и правые партии учатся управлять вместе на благо граждан страны. Формирование парламентского большинства не было легким, и наша цель – сохранить его и добиться результатов, чтобы оправдать ожидания людей, – сказала она. 

Спикер поблагодарила Германию за поддержку, в том числе в процессе разблокирования макрофинансирования для Республики Молдова. Зинаида Гречаный высказалась за углубление сотрудничества на уровне парламентов двух стран и пригласила немецких инвесторов в нашу страну, отметив благоприятные условия для бизнес-среды в Молдове.

В свою очередь, вице-спикер Бундестага отметил важность хороших межпарламентских связей и сотрудничества по всем направлениям. Он заявил о готовности своей страны и впредь поддерживать Республику Молдова.

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